Red de trata: ofrecían tareas escolares por sexo para captar alumnas

La investigación federal sobre una red de trata en Salta reveló una cifra alarmante de 33 adolescentes víctimas de un entramado que operaba en instituciones educativas. La causa se inició tras la denuncia de una madre y expuso una dinámica de explotación basada en la vulnerabilidad económica de las menores identificadas. La abogada querellante Sandra Domene detalló la crudeza de las interacciones encontradas en los dispositivos incautados por las autoridades: "Los peritajes a los celulares incautados no solo confirman la explotación, sino que revelan una dinámica de 'descarte'".

Los captadores aprovechaban las necesidades básicas de las estudiantes, como la urgencia de costear materiales escolares, para someterlas a actos sexuales bajo la apariencia de préstamos. Los perfiles de los nueve imputados muestran una organización que utilizaba a las menores para eventos privados y distribuía masivamente material pornográfico infantil entre sus integrantes. La letrada Domene describió una interacción estremecedora donde se negociaba dinero para un proyecto de estudio: "Él le asegura que se lo va a prestar y, posteriormente, le indica cómo se lo debe devolver a través de trabajo sexual".

Un remisero fue identificado como fundador de la red.

Por qué se extendieron los plazos de la investigación

El juez federal Julio Bavio extendió el plazo de la investigación hasta finales de mayo para avanzar con las declaraciones en Cámara Gesell y proteger a las víctimas de posibles amenazas. Los informes judiciales indican que los acusados consideraban que las jóvenes tenían una fecha de vencimiento y buscaban captar niñas cada vez más pequeñas a través de sus propias compañeras. Sobre la circulación de imágenes prohibidas en los teléfonos secuestrados, la abogada afirmó con contundencia: "Se distribuía material de índole sexual de menores".

Actualmente, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y organismos especializados analizan las transferencias bancarias para determinar si existen más implicados en esta red de alcance masivo. Los ocho coautores y el presunto líder coordinaban lo que la querella define como una estructura de perversidad absoluta que mercantilizaba la infancia en la provincia. Ante el horror descubierto en los chats y la metodología de captación en los colegios, Domene subrayó la gravedad de los hechos: "La red establecía una relación de poder basada en la carencia económica de las estudiantes".