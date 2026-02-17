Sindicatos marítimos anunciaron un paro total de actividades por 48 horas

La medida regirá desde las 00 del miércoles hasta última hora del jueves 19 de febrero.

Las organizaciones sindicales que integran la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.) resolvieron un cese total de actividades por el término de 48 horas. La medida comenzará a las 00 del miércoles y se extenderá hasta última hora del jueves 19 de febrero.

Según lo informado, la decisión tiene como objetivo "defender los derechos laborales, la estabilidad de los puestos de trabajo y la dignidad de la familia marítima frente a iniciativas que, sostienen, buscan precarizar la actividad".

Asimismo, desde la federación advirtieron que "de aprobarse la modificación propuesta, se debilitarán las garantías laborales, se fomentará la precarización y la inestabilidad, y se pondrá en riesgo tanto la seguridad operativa como los puestos de trabajo".

En el comunicado remarcaron que la Marina Mercante no puede quedar excluida del marco legal que protege a los trabajadores argentinos y aclararon que la medida de fuerza "no es contra el país ni contra la producción, sino en defensa del trabajo nacional, de las condiciones laborales y de la seguridad en la navegación".

Finalmente, convocaron a todos los afiliados a acompañar la medida, destacando que "sin trabajadores no hay marina mercante y que sin marina mercante no hay soberanía".