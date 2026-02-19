“Vamos a cobrar la plata sí o sí”: cayó banda que exigía cinco mil dólares

Tres sujetos que se presentaban como “La banda de los cobradores” y le exigieron a un sujeto de 28 años el pago de cinco mil dólares en concepto de resarcimiento por una inversión fallida en criptomonedas fueron detenidos este jueves tras un operativo de la DDI que hizo una “entrega controlada” en una estación de servicio.

El miércoles el denunciante detalló que una persona identificada como M.I. se había presentado con miembros de la banda y le exigieron el pago de ese dinero. Sostuvo que esos individuos se hicieron presente en su oficina y le expresaron que iban a cobrar la plata "si o si" o sino que se abstuviera a las consecuencias.

En base a esto y tras la autorización del fiscal Luis Ferreyra, se pactó un encuentro bajo modalidad pago controlado para el jueves al mediodía en la estación de servicio ubicada en Independencia y Roca.

Con el personal de la DDI desplegado se observó el arribo de tres sujetos a bordo de dos autos que ingresaron al salón y se separaron para cubrir todos los ángulos posibles de escape. Uno de ellos se acercó y amenazó al denunciante que hizo entregad de un sobre con dinero: en ese momento se aprehendió en simultáneo a los tres sujetos identificados como D.M., F.A. y A.B.S. y secuestraron sus celulares.

Con relación a los rodados se estableció que el Renault Sandero registraba pedido de secuestro activo desde septiembre del año pasado por el delito de robo automotor, por lo que fue secuestrado junto a las chapas patentes colocadas.

Los tres quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.