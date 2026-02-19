Lo encontraron golpeado en la calle y murió en el hospital

Un hombre de 52 años que el martes fue hallado inconsciente tirado en la calle y fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) murió en las últimas horas por lo que se aguarda la operación de autopsia para establecer la participación de terceras personas.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que el herido, identificado como Javier Di Doménico fue hallado tirado en la esquina de las calles Chacabuco y Bolivia y una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia a la guardia del hospital.

Murió en el hospital.

“Estaba inconsciente en la vía pública, presentaba varios golpes, especialmente en el lado derecho de la cabeza, sin documentación, con el celular y otras pertenencias en su bolsillo”, agregaron.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°4 a cargo de Constanza Mandagarán, dispusieron la formación de actuaciones por el delito de averiguación de ilícito.