"En 130 años es la primera vez que ocurre": qué fue lo que pasó en Mar del Plata

Un temblor se produjo a 193 kilómetros al sudeste de Mar del Plata con una magnitud de 4,7 en la escala Richter, según el Servio Geológico Nacional con unos 10 kilómetros de profundidad y fue catalogado como un sismo intraplaca.

El evento que sorprendió a todos generó muchas dudas e incertidumbre y el investigador Federico Isla se encargó de explicar de qué se trató este fenómeno. En diálogo con 0223, el geólogo indicó que "en 130 años es la primera vez que ocurre un terremoto en el cordón de Tandilia. Sin embargo, en años anteriores se registraron eventos de características similares en Pipinas y Lomas de Zamora".

El fenómeno se produjo en la placa sudamericana, muy cerca de su borde. En detalle, en "el cordón de sierras de Tandilia se extiende desde Olavarría hasta Mar del Plata. Aunque está conformado por bloques de fallas antiguas que no se han reactivado, se sabe que presenta mayor pendiente hacia el norte, en dirección a la cuenca de Mar Chiquita y Samborombón, y menor pendiente hacia el sur, donde los bloques son cada vez más bajos".

En este caso, "se trata de una falla ubicada al sud-sudeste, sobre la ladera sur de Tandilia, a unos 190 kilómetros del eje principal que une la línea Olavarría–Mar del Plata. Como fenómeno tectónico, este tipo de eventos es muy poco frecuente en la región", continuó.

Respecto a los eventos meteorológicos que se han producido en el último tiempo, "se observa que son cada vez más frecuentes e intensos. A principios de enero ocurrió un meteotsunami; hubo inundaciones en Salta (algo habitual), pero también en Mendoza, donde es menos común. El año pasado se inundó Bahía Blanca, y situaciones similares podrían ocurrir en Mar del Plata, Villa Gesell o Pinamar", declaró.

Como ejemplo, señaló que "en Mar del Plata, una lluvia como la que afectó a Bahía Blanca tendría un comportamiento más similar al de Mendoza, con precipitaciones concentradas en poco tiempo. Sin embargo, la ciudad cuenta con pendientes naturales que favorecen el drenaje: los bloques más bajos serían los más vulnerables, pero las sierras ayudan al escurrimiento y existe un sistema de pluviales eficiente que permite que el agua fluya rápidamente hacia el mar".

Especialistas aseguran que en 130 años es la primera vez que ocurre un terremoto en el cordón de Tandilia.

El temor apareció ante la posibilidad de que se repita, por lo que Isla sostuvo: "Si en 130 años no se había registrado un terremoto en Tandilia, este constituye el primero en muchos años de historia para Mar del Plata. Podría intentarse una extrapolación estadística, pero la predicción tectónica es extremadamente difícil", sentenció.

"Se sabe que los terremotos son más frecuentes en los bordes de placas. Por eso son comunes en Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego, así como en el Atlántico, en las Islas Sandwich del Sur, donde se generan olas de tsunami que se propagan hacia la provincia de Buenos Aires, aunque no suelen llegar a la costa", continuó.

No obstante, la excepción registrada fue el 21 de enero de 1954. "Si bien no existe confirmación de un terremoto que lo haya provocado, ese día tres olas irrumpieron en la bahía Bristol y en la Playa de los Ingleses. No se pudo determinar si el origen fue tectónico o meteorológico, pero constituye el único antecedente documentado de un episodio de ese tipo en la zona", concluyó.