No había edificios ni vidrieras: cómo fue el último terremoto en la historia de Mar del Plata

58 segundos fueron necesarios el 15 de junio de 1888 para que Mar del Plata entre en la historia telúrica del país. No había edificios, ni grandes superficies vidriadas. Tampoco asfalto. Pasadas las 0:20 de la noche, en Buenos Aires, las casas crujieron durante poco menos de un minuto, las farolas se movían y caían partes de revoque de las casas de la zona del perrito. Es el único registro oficial de un terremoto en la provincia de Buenos Aires.

“5 de junio de 1888, Buenos Aires. Afectó a todas las poblaciones de la costa del Río de la Plata, especialmente las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. Produjo leves daños y su epicentro se localizó en el centro del río. La intensidad del sismo fue de VI grados Mercalli Modificada”, así da cuenta el registro oficial de Terremotos Históricos de la República Argentina. La sola mención de la provincia llevó a 0223 a investigar sobre los alcances del cismo y su relación con Mar del Plata en una jornada en la que el "Earthquake” es el tema en la ciudad.

La primer mención de Mar del Plata vinculada a la actividad sísmica del país es de 1888. Tras el temblor, el diario la Nación publicó una nota en la que indica: “El maderamen de las casas crujía fuertemente, las lámparas se bamboleaban, los muebles se movían y los cuadros caían de las paredes. Se rompieron objetos de cristalería y se pudo ver porcelana saltando de los aparadores. Los habitantes han permanecido en vela parte de la noche, azorados a causa de un fortísimo temblor de tierra”.

“Sobre la costa, es Zárate el punto más norte donde ha alcanzado. Al sud, siguiendo siempre la línea de la costa, Ajó, Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca no han sentido nada; siendo La Plata el punto más austral a que ha alcanzado el movimiento oscilatorio. […] Dolores, Chascomús, Saladillo, Monte, Cañuelas, San Vicente, Campana, Capilla, Pergamino, Carmen de Areco, Salto y Rojas lo han sentido. […] Se ha hecho sentir también en Montevideo, San José, Colonia y Florida. Departamentos que quedan sobre el Río de la Plata".

Fue el único fenómeno que se registró en Buenos Aires propiamente aunque el choque de placas tectónicas afecto con sus réplicas un siglo después a Mar del Plata. Es que, el temblor que paralizó a Caucete, San Juan el 23 de noviembre de 1977 se replicó en Mar del Plata con un pequeño temblor. Aún hay quienes recuerdan que en aquella oportunidad, la duración del terremoto superó largamente el minuto en su fase destructiva y su onda expansiva se sintió en los edificios de la ciudad.

Siguiendo con la línea de tiempo, el 20 de enero de 2021, este medio daba cuenta que, las réplicas de un nuevo terremoto en San Juan, de 6.4 grados habían llegado a Mar del Plata

Rodrigo Goncalvez, entonces titular de Defensa Civil confirmaba que recibieron llamados de vecinos que viven en edificios, siendo el caso más destacado el de las torres ubicadas en 9 de Julio y México donde los vecinos de auto evacuaron.

"Recibimos muchas llamados con preocupación. Tuvimos varias consultas y denuncias de personas que han percibido ciertos movimientos en edificios, en los pisos superiores. Esto no es nuevo, cuando tiene magnitudes grandes se perciben en Mar del Plata", indicó Goncalvez.

El último registro es el de este jueves. Desde Defensa Civil indicaron a este portal que "el temblor fue percibido en distintos puntos de la ciudad y la región, no provocó daños ni situaciones de riesgo. El fenómeno también fue registrado por el Centro Nacional de Información Sísmica de Estados Unidos, reportando un sismo de 4,7 de magnitud a 193 kilómetros al sudeste de Mar del Plata sobre el mar".

"A diferencia de otros episodios, no se registró ningún estruendo previo, sino una vibración o temblor en pisos, paredes y ventanas, especialmente en sectores con alta densidad de edificios, perceptible principalmente por personas en reposo", cerraron.