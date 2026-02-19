“Se registró un temblor en pisos, paredes y ventanas”: Defensa Civil realizó un reporte por el sismo en Mar del Plata

Defensa Civil realizó un reporte por el sismo en Mar del Plata. Foto archivo.

En busca de dar tranquilidad, desde Defensa Civil dieron a conocer un informe donde se indica cómo fue el impacto y la magnitud del sismo que sorprendió esta mañana a marplatenses y turistas.

Desde el organismo señalaron que el temblor, que fue percibido en distintos puntos de la ciudad y la región, fue “de baja intensidad, que no generó daños materiales ni situaciones de riesgo para la población”.

“El temblor fue leve y las llamadas al 103 fueron entre las 8.15 y las 8.45, donde hubo dos edificios que se autoevacuaron. No se detectaron grietas ni fisuras en ambos”, indicó a 0223, Alfredo Rodríguez, Director de Defensa Civil Mar del Plata.

Qué dice el informe del organismo

Desde el área de Seguridad de General Pueyrredon confirmaron que “a diferencia de otros episodios, no se registró ningún estruendo previo, sino una vibración o temblor en pisos, paredes y ventanas, especialmente en sectores con alta densidad de edificios, perceptible principalmente por personas en reposo”, afirmaron.

En otro punto, confirmaron que tanto el Centro Nacional de Información Sísmica de Estados Unidos como el Instituto Nacional de Prevención Sísmica precisaron que fue “un sismo de 4,7 de magnitud a 193 kilómetros al sudeste de Mar del Plata sobre el mar”.

“Este tipo de movimientos, conocidos como sismos intraplaca, son fenómenos aleatorios que, si bien son poco frecuentes, pueden registrarse en áreas donde existen antiguas fallas geológicas. En estos casos, no se esperan consecuencias asociadas más allá de los temblores percibidos por la población”, admitieron, tal como fue informado más temprano, donde se descartó la presencia de tsunamis.

Por último, el Municipio sostuvo que “se continúa en contacto con los organismos oficiales especializados para el seguimiento de este tipo de fenómenos y la evaluación de la información técnica disponible, con el objetivo de adoptar las acciones necesarias, tanto preventivas como proactivas, y brindar información clara y oportuna a los vecinos”.

“No existen restricciones ni medidas especiales para la población y no se reportaron personas afectadas ni daños materiales. Ante cualquier situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103, con el 107 SAME o con el 911”, cerró el comunicado.