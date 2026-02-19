Docentes anunciaron un paro para el 2 de marzo y las clases no arrancan

El Frente de Unidad Docentes Bonaerense (Fudb) confirmó hoy que todos los gremios que lo integran se plegarán al paro del próximo lunes 2 de marzo, que postergará en los hechos el inicio de clases por 24 en la provincia.

Hasta ahora, solo la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) había confirmado oficialmente el paro, tras rechazar la propuesta de aumento salarial del gobierno de Axel Kicillof. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) también había anunciado un paro para el 2, pero contra la política educativa del gobierno de Javier Milei, más allá de que también había considerado insuficiente la suba ofrecida por provincia.

Esta tarde la Fudb difundió un comunicado firmado por todas las entidades ratificando el paro del 2: a la FEB y Suteba se suman ahora los representantes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y el gremio docente alineado con la Confederación General del Trabajo (CGT).

Entre los motivos del paro que aduce el Fudb hay mayoría de reclamos para el gobierno nacional, como la “devolución” del pago del Incentivo Docentes, un fondo eliminado al inicio del gobierno de Javier Milei, el aumento del presupuesto educativo y la convocatoria a la paritaria nacional. Y también se incluyó un reclamo de aumento salarial, medida que corresponde a la jurisdicción provincial.

Los gremios docentes confirmaron el paro y se complica el inicio de clases en la Provincia

Cabe recordar que las negociaciones con el gobierno de Axel Kicillof siguen su curso, pero están cada vez más complicadas: la Provincia ofreció un incremento de 1,5% que los gremios rechazaron por insuficiente y desde entonces no hubo más reuniones. De concretarse la jornada de protesta, sería la primera vez que las clases no arrancan en tiempo y forma para la gestión actual.