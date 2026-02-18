Docentes de Sadop se suman al paro y peligran las clases en escuelas privadas

En el marco del paro general convocado por la CGT, los docentes nucleados en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) confirmaron su adhesión a la medida de fuerza y advirtieron que podrían verse afectadas las clases en establecimientos de gestión privada.

En diálogo con Extra (102.1), Carla Mancuso, secretaria general de Sadop, explicó que el gremio atraviesa una negociación salarial abierta con el gobierno bonaerense, pero que hasta el momento no hubo acuerdo en la paritaria provincial. “Valoramos el espacio de paritaria porque desde diciembre de 2023 no contamos con negociación a nivel nacional, pero necesitamos que la oferta repare el poder adquisitivo de los docentes”, señaló. La última propuesta oficial consistió en un 2% de aumento para febrero, porcentaje que fue rechazado por el frente de unidad docente por considerarlo insuficiente.

Mancuso aclaró que el sindicato no fijó un porcentaje concreto como contrapropuesta para no limitar una eventual mejora por parte del Ejecutivo, aunque sostuvo que la oferta “no alcanza” frente al deterioro salarial acumulado.

Condiciones edilicias y comités mixtos

Además del reclamo salarial, la dirigente se refirió al inicio del ciclo lectivo y a las condiciones edilicias en los establecimientos privados. En este ámbito, recordó que la responsabilidad de mantener las escuelas en condiciones es de los empleadores.

Desde Sadop señalaron que trabajan en la conformación y fortalecimiento de comités mixtos de salud y seguridad, espacios de diálogo entre delegados sindicales y empleadores enmarcados en la legislación provincial, que permiten abordar problemas edilicios y prevenir riesgos laborales.

“Febrero es un mes clave para poner las escuelas en condiciones, no sólo en lo edilicio sino también en todo lo que tiene que ver con la salud de los trabajadores”, afirmó Mancuso.

¿Qué pasará con las clases?

En cuanto al paro, la secretaria general explicó que Sadop está confederado en la CGT, por lo que acompaña la medida nacional. La preocupación central del gremio está puesta en el proyecto de ley que se debatirá, al que consideran perjudicial para los derechos laborales.

“Somos trabajadores del ámbito privado y ya existe una asimetría frente al empleador. Esta ley viene a profundizar esa desigualdad”, sostuvo. También cuestionó la incorporación de artículos a último momento sin debate previo y aseguró que el sindicato no encuentra “ningún punto favorable para los trabajadores”.

Desde Sadop advirtieron que se mantienen en estado de alerta, a la espera de lo que ocurra en la votación y de una nueva convocatoria paritaria en la provincia. Mientras tanto, la adhesión al paro general abre un escenario de incertidumbre sobre el normal dictado de clases en numerosas escuelas privadas.