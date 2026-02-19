Imágenes impactantes: se incendiaron dos vehículos y quedaron destruidos

Uno de los casos sucedió en la Ruta 88 a la altura del Parque Industrial.

Dos incendios de vehículos se registraron en las últimas horas en distintos sectores de Mar del Plata por causas que aún son materia de investigación.

El primero de los hechos ocurrió sobre la Ruta 88, a la altura del Parque Industrial, donde un Peugeot 308 que circulaba por la zona quedó envuelto en llamas.

Tras el alerta, una dotación del Cuartel de Bomberos acudió rápidamente al lugar y logró controlar el fuego, para luego realizar las tareas de enfriamiento correspondientes.

Personal policial también se hizo presente en el sitio con el objetivo de asistir a las víctimas y avanzar en la determinación de las causas que originaron el siniestro.

Horas más tarde, cerca de las 4 de la mañana, se produjo un segundo incendio vehicular en el límite del barrio Las Lilas. En esta oportunidad, bomberos fueron convocados a la avenida Colón al 7400, donde al arribar constataron que un utilitario se encontraba prendido fuego y con destrucción total.

Los efectivos avanzaron en las tareas de control utilizando una manguera hasta lograr la completa extinción de las llamas. Al igual que en el primer caso, se iniciaron actuaciones para establecer el origen del incendio.