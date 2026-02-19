Un apretón de manos y diez segundos: así cayó “La banda de los cobradores”

La previa como una partida de ajedrez: de un lado los miembros de “La banda de los cobradores" ocupando tres lugares diferentes para evitar que la víctima pudiera escapar y del otro el personal de la DDI estratégicamente ubicado para impedir que los extorsionadores pudieran agredir al denunciante o darse a la fuga.

Con el escenario dispuesto para la entrega controlada autorizada por el fiscal Luis Ferreya, la secuencia duró apenas diez segundos desde que uno de los imputados se acercó a la mesa de G.R.R., le dio la mano, tomó un sobre con el dinero y fue reducido por el personal policial. La secuencia completa puede observarse en el video que captaron los propios oficiales.

Apenas un día después de la denuncia que hizo el hombre de 28 años al que un grupo le exigía el pago de cinco mil dólares en concepto de resarcimiento por una inversión fallida en criptomonedas y tras el aval del fiscal Luis Ferreyra, fue personal de la DDI el que pactó un encuentro en la estación de servicio de Independencia y Roca donde aprehendieron a los tres autores.

En su primera declaración G.R.R. dijo que una persona que se hacía llamar Matías Iriarte lo visitó con otras tres personas en su oficina y le dijo que iban a cobrar la plata "si o si" o sino que se abstuviera a las consecuencias. A partir de esa declaración es que se avanzó en la realización del operativo que terminó con tres detenidos, dos autos y tres celulares secuestrados.

A partir de la correcta identificación se estableció que el supuesto Matías Iriarte es Alex Antonio Barahona Suarez (53), un hombre de nacionalidad chilena que registra algunos procesos penales previos en su país de origen. Los otros dos detenidos son Donato Martorella (44) y Franco Aguirre (32) que también fueron imputados del delito de extorsión.

Los dos últimos también fueron imputados del delito de encubrimiento ya que el Renault Sandero en el que se desplazaban registraba un pedido de secuestro activo por robo automotor desde el 3 de septiembre del año pasado en el Departamento Judicial de La Matanza.