El acusado de golpear al ex de la pareja y dejarlo en coma se negó a declarar

El joven de 18 años acusado de golpear a Alex Lencina hace una semana y dejarlo en coma se negó a declarar hace instantes en Tribunales y seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras avanza la investigación a cargo de la fiscal Romina Díaz.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el imputado de homicidio en grado de tentativa estuvo acompañado por la abogada penalista Verónica Ramoncini y que no quiso dar su versión de los hechos ante la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6.

Tal como se informó oportunamente, la semana pasada Alex Lencina había ido a la casa de la ex pareja con quien tiene un hijo en común para alcanzarle unas llaves. Allí fue sorprendido por la nueva pareja de la joven que lo atacó a golpes a la cabeza con un objeto contundente.

"A mi hijo lo encontraron a la vuelta y suponemos que cuando dobló le dieron de atrás", había dicho Anahí, su madre, tras enterarse del ataque que terminó con el joven internado en grave estado.

Sus familiares marcharon y pidieron justicia. Foto: 0223.

Lencina fue operado dos veces por una hemorragia cerebral, se encuentra en coma y tras el último parte médico sus allegados señalaron que "le está fallando el corazón y el pulmón".