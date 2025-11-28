El acusado de golpear al ex de la pareja y dejarlo en coma se negó a declarar
Estuvo acompañado por una abogada particular y no quiso dar su versión de los hechos. Seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El joven de 18 años acusado de golpear a Alex Lencina hace una semana y dejarlo en coma se negó a declarar hace instantes en Tribunales y seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras avanza la investigación a cargo de la fiscal Romina Díaz.
Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el imputado de homicidio en grado de tentativa estuvo acompañado por la abogada penalista Verónica Ramoncini y que no quiso dar su versión de los hechos ante la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6.
Tal como se informó oportunamente, la semana pasada Alex Lencina había ido a la casa de la ex pareja con quien tiene un hijo en común para alcanzarle unas llaves. Allí fue sorprendido por la nueva pareja de la joven que lo atacó a golpes a la cabeza con un objeto contundente.
"A mi hijo lo encontraron a la vuelta y suponemos que cuando dobló le dieron de atrás", había dicho Anahí, su madre, tras enterarse del ataque que terminó con el joven internado en grave estado.
Lencina fue operado dos veces por una hemorragia cerebral, se encuentra en coma y tras el último parte médico sus allegados señalaron que "le está fallando el corazón y el pulmón".
Leé también
Temas
Lo más
leído