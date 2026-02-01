Recibió más de 70 operaciones, lucha contra 10 patologías y la sigue peleando: cómo ayudar a Santi

Julieta y Santi son dos guerreros a los que la vida no deja de poner a prueba. A pesar de la adversidad, siguen adelante, aunque hoy se ven obligados a apelar a la solidaridad de la comunidad de Mar del Plata para no detener su marcha.

Con solo 32 años, Santiago superó más de 70 operaciones debido a un delicado cuadro clínico derivado de más de diez patologías diferentes. Su madre, Julieta Torres, nunca se dio por vencida: entre ingresos hospitalarios e internaciones domiciliarias, su vida es una batalla constante por la salud de su hijo, quien requiere cuidados intensivos diarios.

"Es como si tuviera 12 años aproximadamente producto de su situación de salud", había contado su madre en una entrevista con 0223.

Si bien han sorteado innumerables obstáculos, la situación económica actual se volvió una barrera infranqueable. Julieta se encuentra desempleada y enfrenta la angustia de no poder cubrir el día a día, el alquiler y, lo más urgente, la continuidad del tratamiento de Santi.

"Un pedido desde el corazón por Santy, urgente", comienza el mensaje de la mujer, quien agradeció el apoyo recibido en ocasiones anteriores. Sin embargo, la desesperación actual es grande. "No busco imposibles, solo necesito 100 personas que puedan colaborar con $1.000", explicó, al remarcar que su fe en la solidaridad es más fuerte que el miedo.

La historia de Instagram publicada por la madre de Santiago.

"Ese pequeño gesto, multiplicado, nos daría el respiro que hoy no tenemos para que Santy no interrumpa su cuidado", concluyó en su publicación y acercó el alias "gladiadores2392", a nombre de Miriam Julieta Torres Zicarelli, para quienes estén dispuestos a colaborar en la causa.