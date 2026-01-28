Dramático: una ola la tiró al piso, le causó gravísimas heridas y tiene que realizarse una costosa operación

Gabriela Itati Maya, una mujer de 47 años sufrió un gravísimo accidente en una playa de Mar del Plata, cuando fue sorprendida por una ola que la arrastró hacia el piso y le provocó severas heridas que pueden poner en riesgo su vida.

“Fue el sábado 24 de enero en Rilanco, en las playas del sur, cuando una ola la pegó contra el piso y le provocó varios cortes en la cara, la luxación del brazo derecho y la rotura de la sexta vertebra de la columna. Está afectada la médula y casi no tiene movilidad. Ella puede hablar, puede mover sus brazos un poquito pero del pecho para abajo casi no lo siente”, contó Miguel Martínez, ex pareja de Gabriela.

En declaraciones a 0223, el hombre sostuvo que su hija estaba presente en ese momento y vio el momento en que sufrió las heridas. “Cuando se golpeó, quedó inmóvil. Estaba mi hija en ese momento y cuando vio que no se movía… la ola la estaba tapando. La corrió a la fuerza como podía, porque tiene 15 años. Y la gente luego corrió a asistirla. Si estaba sola, se ahogaba”, razonó.

“Gabriela corría dos veces por día, se entrenaba a diario, hasta hizo el curso de guardavidas. Es inexplicable lo que le pasó. Agradecemos de todo corazón cualquier ayuda”, dijo conmovido el hombre.

La mujer se encuentra internada desde el sábado en el Hospital Interzonal de Mar del Plata y este viernes tiene que ser operada de urgencia. “Ella puede quedar en lista de espera pero en 6 a 8 meses, el riesgo es que la médula no mande información a su cuerpo y corre riesgo su vida”, afirmó.

El costo de los insumos médicos es de 10 millones de pesos. Cualquier ayuda, puede hacerse al siguiente alias y cuenta bancaria.

Alias: miguelroloscar

A nombre de Miguel Roloscar Martínez