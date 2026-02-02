La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ordenó la prohibición de la venta, publicidad y distribución de varios maquillajes infantiles que se comercializaban sin contar con el registro sanitario obligatorio. La medida abarca todo el territorio nacional y todas las presentaciones de estos productos.

La decisión se tomó luego de inspecciones realizadas en locales de la Ciudad de Buenos Aires, donde se detectaron irregularidades sanitarias en kits y cosméticos dirigidos a niñas y niños. Según informó Anmat, los envases carecían de datos de registro sanitario, requisito indispensable para garantizar la seguridad de estos artículos.

Mediante la Disposición 221/2026, el organismo formalizó la prohibición y exigió el retiro inmediato de los productos afectados de todos los puntos de venta para proteger la salud de los consumidores más pequeños.

Cuáles son los productos afectados

Los artículos alcanzados por esta medida incluyen esmaltes, sombras, rubores, labiales, bases líquidas y perfumes identificados con las marcas “Pequeña Diseñadora”, “Bebés Llorones”, “My Little Pony”, “Piku”, “Disney Princesses”, “Bicgerbowe”, “Iman of Noble” y “Victorious Final”.

Desde Anmat enfatizaron que al no contar con la inscripción sanitaria correspondiente, estos cosméticos no pueden ser comercializados ni distribuidos, ya que su uso podría implicar riesgos para la salud de los niños y niñas.