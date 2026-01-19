Prohíben la venta de un acondicionador por ingredientes prohibidos: las peligrosas sustancias que encontraron

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una prohibición sobre la comercialización del acondicionador para cabello denominado "Blonde Curls - Moisturizing Silver Conditioner Marca Curl Girl". La medida se fundamenta en irregularidades detectadas tanto en el registro del producto como en su composición.

Durante la inspección, se constató que el acondicionador carecía de información esencial como el número de lote y la fecha de vencimiento. Además, no existía un registro oficial que coincidiera con el rotulado presentado en el envase, lo que genera incertidumbre sobre su autenticidad y seguridad.

El laboratorio responsable aclaró que la unidad sin lote ni vencimiento no corresponde a una producción propia, ya que toda la fabricación se realizó bajo un único lote identificado como DC394, con vencimiento en noviembre de 2024.

Sin embargo, la Anmat confirmó que el producto no estaba debidamente inscripto y que contenía dos sustancias prohibidas para este tipo de cosméticos: azul de metileno y violeta de genciana. Estas sustancias representan riesgos para la salud y están expresamente vedadas en la normativa vigente.

Ante estos hallazgos, el organismo ordenó el retiro inmediato del acondicionador del mercado. El Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de Anmat recomendó la prohibición total y solicitó que esta medida sea comunicada de forma urgente a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales del país.

La falta de datos como lote y vencimiento imposibilita garantizar la seguridad, eficacia y calidad del producto, lo que lo clasifica como ilegítimo y sin garantías para los consumidores. La intervención busca proteger a los usuarios de eventuales daños derivados de su uso.