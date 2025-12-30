Alerta por lentes de contacto: Anmat advirtió que circulan productos sin registros sanitarios

Son de distintas marcas y circulan en el mercado nacional.

En las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) difundió un comunicado para alertar sobre lentes de contacto de fantasía que circulan por el mercado nacional sin registros sanitarios.

Se trata de productos con finalidad cosmética o de fantasía que se introducen en el ojo sin necesidad médica prevista, por lo cual requieren la intervención y el registro ante esta entidad.

Por qué representa un peligro para la salud

Las lentes de contacto están directamente sobre la córnea. Por eso, los materiales utilizados deben cumplir con los requisitos que demuestren que el producto final resulta seguro. Cualquier irregularidad tanto en la fabricación como en las materias primas que se trabajan puede producir daños severos en la córnea o los lagrimales o incluso puede provocar intolerancias, ardores, picazón, irritación, inflamación o infección.

La contaminación de los lentes de contacto con agentes microbianos podría también derivar en queratitis. Los materiales de empaque deben ser elegidos y controlados con el mismo rigor, ya que podrían desprender sustancias que afecten la calidad del lente en sí o la conservación del producto.

Ante casos dudosos o defectuosos desde la entidad se recomienda: