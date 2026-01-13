La ANMAT clausuró un laboratorio que fabricaba una famosa marca de anticonceptivos: cuál es

La ANMAT ordenó la clausura preventiva del laboratorio Biotenk S.A., fabricante de analgésicos y anticonceptivos de venta masiva en todo el país. El nuevo director de la entidad, Luis Fontana, tomó la medida tras una inspección del INAME que detectó múltiples incumplimientos en las buenas prácticas de farmacovigilancia. Esta decisión afecta directamente la producción de fármacos de alta demanda, incluyendo diversas marcas de anticonceptivos y la pastilla del día después.

Entre las graves falencias detectadas se encuentran la inexistencia de un área formal de farmacovigilancia y la falta de un sistema para evaluar reacciones adversas. El Ministerio de Salud informó que la empresa tampoco enviaba las notificaciones obligatorias al organismo regulador ni realizaba revisiones de literatura científica. La ausencia de informes periódicos de seguridad y la carencia de personal capacitado agravaron la situación legal de la firma nacional.

Cuáles fueron los productos que se vieron afectados

“El laboratorio no cumplió con la entrega del plan en tiempo y forma, por lo que se definió la inhibición de sus actividades productivas”, señaló el comunicado oficial. La firma había recibido un plazo para presentar acciones correctivas y preventivas, pero ante el incumplimiento, la ANMAT procedió al cierre de la sede porteña. Otros ocho establecimientos también fueron dados de baja en el marco de este operativo de control sanitario a gran escala.

La medida impacta en productos reconocidos como Ibufem y las líneas de anticonceptivos Biofem, Nicolle, Umma y Norgestrel, habituales en las farmacias argentinas. El organismo busca garantizar que todos los medicamentos puestos a disposición del público cuenten con un seguimiento estricto de sus efectos secundarios. “Se encuentran en marcha las acciones epidemiológicas necesarias para el control”, indicaron fuentes del sector sobre el seguimiento de los lotes que ya circulan en el mercado.