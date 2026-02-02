Mar del Plata podría llegar a los 36 grados: consejos ante el calor sofocante

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Mar del Plata tendría hoy una temperatura máxima de 36 grados con un calor "sofocante". Por eso, las autoridades sanitarias remarcan la necesidad de extremar los cuidados durante los períodos de altas temperaturas, especialmente en los sectores más vulnerables, como niños, niñas y personas mayores de 65 años.

Uno de los ejes centrales de la prevención es la hidratación constante. Se recomienda beber agua varias veces al día, aun cuando no se sienta sed. A su vez, es importante reducir la actividad física y evitar la exposición al sol en las horas de mayor intensidad, que van de 10 a 16. En caso de salir al aire libre, se aconseja utilizar protector solar, gorro y ropa liviana, preferentemente de algodón y de colores claros.

En el caso de bebés, niños pequeños y adultos mayores, se sugiere ofrecer líquidos de manera frecuente, como agua potable o jugos naturales, sin esperar a que lo pidan. Para los lactantes, las recomendaciones incluyen aumentar la frecuencia de la lactancia durante los días de calor extremo.

La alimentación también cumple un rol fundamental en la prevención de golpes de calor y otras complicaciones. Se aconseja priorizar comidas frescas y livianas, con mayor consumo de frutas y verduras, y reforzar los cuidados en la conservación de los alimentos. Los productos perecederos que hayan estado fuera de la heladera durante dos horas o más, como carnes, pescados, huevos o sobras, deben descartarse. Además, se recomienda evitar bebidas alcohólicas, con cafeína, con alto contenido de azúcar o consumidas a temperaturas extremas.

Señales de alerta

Las olas de calor pueden elevar la temperatura corporal y afectar la capacidad del organismo para regularse. Por ese motivo, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano ante la aparición de síntomas como sed intensa, sequedad en la boca, fiebre superior a 39°C, sudoración excesiva o ausencia de sudor, piel seca, cansancio extremo, mareos, desmayos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal o falta de apetito.

Ante cualquiera de estas manifestaciones, las autoridades recomiendan no demorar la consulta médica para evitar posibles complicaciones.