Último fin de semana de enero: alta probabilidad de lluvia y mejoras para empezar febrero

Último fin de semana de enero con cielo nublado y algunas lluvias.

Este fin de semana en Mar del Plata la playa descansa, porque se esperan lluvias aisladas por la mañana y durante la tarde. Aunque la temperatura máxima alcanzará los 25°, el pico más alto será durante la tarde.

La temperatura máxima será de 25° para este sábado.

Con una humedad del 73% y vientos del Este de hasta 23km/h, el sábado en la ciudad mantendrá una temperatura agradable, incluso durante la noche que el cielo estará parcialmente nublado con 20°.

Febrero comienza con cielo nublado, pero con buena temperatura.

Para el arranque de febrero la situación mejora gradualmente, el domingo se espera una máxima de 27°. Los vientos del Norte de hasta 41km/h, hacia la tarde cambiaran al sentido Este.

Durante el domingo predominará el cielo mayormente nublado, y se esperan chaparrones para la tarde, mientras que la noche promete estar agradable con 19°.