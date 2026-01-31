Último fin de semana de enero: alta probabilidad de lluvia y mejoras para empezar febrero
La máxima será de 25° para este sábado y se esperan algunas lluvias durante el día. El domingo sube la temperatura.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Este fin de semana en Mar del Plata la playa descansa, porque se esperan lluvias aisladas por la mañana y durante la tarde. Aunque la temperatura máxima alcanzará los 25°, el pico más alto será durante la tarde.
Con una humedad del 73% y vientos del Este de hasta 23km/h, el sábado en la ciudad mantendrá una temperatura agradable, incluso durante la noche que el cielo estará parcialmente nublado con 20°.
Para el arranque de febrero la situación mejora gradualmente, el domingo se espera una máxima de 27°. Los vientos del Norte de hasta 41km/h, hacia la tarde cambiaran al sentido Este.
Durante el domingo predominará el cielo mayormente nublado, y se esperan chaparrones para la tarde, mientras que la noche promete estar agradable con 19°.
