Una mañana de playa e inestabilidad por la tarde: ¿llueve este domingo?
El movimiento de las nubes y el viento serán determinantes en una jornada calurosa en la ciudad. Los detalles del tiempo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Febrero comienzo con un domingo que tendrá la temperatura alta, con un calor ideal para la playa y cielo mayormente despejado. Sin embargo, las nubes que rondarán e irán aumento la cobertura pueden traer noticias hacia la tarde.
En principio, la máxima llegará a 27°. El viento soplará predominantemente del norte, aunque rote levemente hacia el este pasado el mediodía. Ese movimiento prevé una inestabilidad producto de las brisas del mar. Bajará la sensación térmica y hay un 30 por ciento de probabilidades de lluvia.
No obstante, cerca de las 20 horas, el viento norte volverá a dominar la escena y lo que seguirá es una noche espectacular en Mar del Plata. Sobre las 2 de la madrugada, ya en el día lunes, se pronostican 21 grados y el termómetro seguirá subiendo en el amanecer de mañana.
El primer día hábil de la semana vendrá con 32° y viento del noroeste, pesado, con ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora que pueden entorpecer el disfrute en la costa, pero para nada claudicar el plan de ir a la playa. Febrero empezó con ganas de seguir veraneando en la ciudad.
Leé también
Temas
Lo más
leído