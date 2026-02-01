Una mañana de playa e inestabilidad por la tarde: ¿llueve este domingo?

Febrero comienzo con un domingo que tendrá la temperatura alta, con un calor ideal para la playa y cielo mayormente despejado. Sin embargo, las nubes que rondarán e irán aumento la cobertura pueden traer noticias hacia la tarde.

En principio, la máxima llegará a 27°. El viento soplará predominantemente del norte, aunque rote levemente hacia el este pasado el mediodía. Ese movimiento prevé una inestabilidad producto de las brisas del mar. Bajará la sensación térmica y hay un 30 por ciento de probabilidades de lluvia.

No obstante, cerca de las 20 horas, el viento norte volverá a dominar la escena y lo que seguirá es una noche espectacular en Mar del Plata. Sobre las 2 de la madrugada, ya en el día lunes, se pronostican 21 grados y el termómetro seguirá subiendo en el amanecer de mañana.

Para el lunes se pronostican más de 30 grados.

El primer día hábil de la semana vendrá con 32° y viento del noroeste, pesado, con ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora que pueden entorpecer el disfrute en la costa, pero para nada claudicar el plan de ir a la playa. Febrero empezó con ganas de seguir veraneando en la ciudad.