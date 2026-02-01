La semana empieza con calor sofocante y tormentas aisladas a la tarde en Mar del Plata

El domingo culminará con 19° y viento que correrá leve del sector noreste.

Después de un domingo agradable que abrió febrero con una máxima de 28°, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un inicio de semana caluroso y con probabilidad de tormentas aisladas en Mar del Plata.

De acuerdo al organismo, la jornada finalizará con 19°, viento suave del noreste y el cielo parcialmente nublado, y dará comienzo a un lunes con máxima de 30°, fuertes vientos y posibles precipitaciones durante la tarde.

Sin embargo, más allá de las tormentas aisladas, no se espera un descenso de temperatura, ya que por la noche el termómetro bajará únicamente hasta 25° y nos regalará un marco especial para disfrutar de la costa marplatense.

Será una mañana de playa perfecta para aquellos turistas o locales afortunados.

En paralelo, el viento será una constante fastidiosa a lo largo de todo el día, con ráfagas de hasta 50 km/h del norte a la madrugada y la mañana, y desde el oeste con la misma intensidad por la tarde y la noche.

En tanto al martes, según indica el SMN, continuarán las tormentas aisladas en las primeras horas, aunque luego cesarán y el cielo se mantendrá despejado para disfrutar de una máxima de 27°.