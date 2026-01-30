Fin de semana con probabilidad de lluvias y chaparrones: cómo estará el clima en Mar del Plata

Máximas de 25° y 27° para el sábado y el domingo, respectivamente.

Después una leve lluvia en la mañana de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció precipitaciones para este fin de semana en Mar del Plata, aunque no habrá un descenso en la temperatura.

De acuerdo al organismo, esta jornada finalizará agradable para pasear en la ciudad, con 22°, el cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) del noreste.

La playa siempre es una opción de Mar del Plata, más allá del clima.

A pesar de que se espera una máxima de 25° y mínima de 18°, hay probabilidad de lluvias aisladas para la mañana y tarde de este sábado.

Además, el SMN prevé fuertes ráfagas de viento que alcanzarán hasta los 50 km/h durante todo el día. De mañana a tarde soplará del noreste y a la noche cambiará al este.

Por el lado del domingo, si bien el termómetro llegará a los 27°, el cielo se encontrará mayormente cubierto y también hay posibilidad de chaparrones en la tarde.