Violenta entradera en Mar del Plata: golpearon salvajemente a los padres de un exconcejal

La inseguridad lamentablemente suma un nuevo episodio en Mar del Plata cuando en las últimas horas una pareja de adultos mayores fueron víctimas de un brutal robo y debido a los golpes que sufrieron, requirieron de atención médica en un nosocomio privado de la ciudad.

El hecho ocurrió este jueves cerca de las 8.30 de la mañana cuando los dos mayores–el hombre de 70 y la mujer de 80 años- fueron sorprendidos en su casa por al menos cuatro encapuchados, que ingresaron por el sector trasero de su casa, estuvieron una hora exigiendo a golpes, la entrega de una supuesta suma millonaria y luego se fueron, llevándoles la camioneta, dinero en efectivo y otros objetos de valor.

La camioneta robada este jueves en la zona norte de Mar del Plata.

“Les pegaron mucho, tanto a mi mamá como a mi papá, se llevaron los ahorros de toda su vida y un montón de cosas de la casa, desde televisor a herramientas, inclusive se llevaron la camioneta de mi papá. Mis viejos no son millonarios, laburaron toda la vida y cobran la jubilación mínima. Alguien les pasó algún dato, equivocado. Así que, la verdad, estamos pasando una situación de mierda”, contó Cristian Azcona, exconcejal de Mar del Plata y que entre los años 2019 a 2023 fue titular de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte).

En diálogo con 0223, Azcona relató los momentos de terror que vivieron sus padres. “A mi papá le provocaron una fisura en la nariz y culatazos en la cabeza. Por suerte le hicieron una resonancia y salió que no tiene lesiones óseas. Pero tiene toda la cara hinchada, negra por los moretones. Estuvieron como una hora y media y hasta le llevaron la comida del freezer. Tengo mucha bronca, impotencia. Ellos son dos personas mayores que que cobran una jubilación mínima, que están para llegar a fin de mes. La verdad es que le sacaron lo poco que tenían, que es su tranquilidad. Eso es lo más doloroso”, lamentó.

Azcona fue exconcejal por el Frente Renovador en Mar del Plata. Foto: archivo.

“Ojalá que las cosas cambien, este, que esto pare de alguna manera, que tanto la policía como la fiscalía, como la justicia, en su conjunto, haga lo que tenga que hacer y que, de alguna manera, podamos vivir un poco más seguros. Es una responsabilidad de todos ellos, del poder judicial en su conjunto”, concluyó.