Video: cuatro motochorros armados robaron una camioneta a plena luz del día en Chauvín

El hecho quedó grabado en la cámara de seguridad de una vivienda.

Se registró un nuevo ataque de motochorros armados en Mar del Plata: bajaron a los ocupantes de la camioneta, los amenazaron con armas de fuego y se llevaron la Chevrolet Tracker en segundos.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 del sábado en Azcuénaga entre Corrientes y Entre Ríos, cuando las víctimas estacionaron pegado al cordón izquierdo y una joven descendió del rodado para sentarse en el asiento trasero y ceder su lugar a una mujer.

Sin embargo, durante esa rápida acción se presentó un grupo de cuatro delincuentes en dos motos que los interceptó. Mientras los conductores aguardaron en los vehículos, cada acompañante atacó una puerta diferente y los despojaron de la camioneta.

Una vez que el ladrón se subió, dio marcha atrás, casi choca a una de las mujeres y aceleró, dejando atrás a su cómplice, que antes de llegar a la esquina se subió a una de las motos.

Finalmente, los sujetos se dieron a la fuga en los tres vehículos y por el momento no fueron capturados por las autoridades.