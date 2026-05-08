Otra vez los rompe vidrieras: se llevaron una polera, un saco y una campera

Un llamado al 911 que denunció la rotura de una vidriera en un local céntrico permitió aprehender a un joven de 25 años que tenía en su poder una bolsa negra con la mercadería sustraída.

El aviso a la Central de Emergencias dio cuenta de la rotura del local en la zona de Belgrano al 3100, por lo que efectivos del Comando de Patrullas realizaron una recorrida por la zona.

El frente del local que robó el joven.

Tras un operativo de búsqueda interceptaron al sospechoso en calle San Luis entre Belgrano y Rivadavia. El hombre llevaba consigo una bolsa negra que contenía tres prendas con etiquetas del comercio afectado: una polera blanca, una campera gris y un saco verde con corderito.

Durante la identificación, los efectivos constataron además que el sujeto presentaba cortes en una de sus manos y que dos de las prendas secuestradas tenían manchas hemáticas.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de una causa por robo.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.