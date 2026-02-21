Cómo impactó el cierre de Fate en el mercado de neumáticos de Mar del Plata

El cierre de la histórica planta de Fate en San Fernando no pasó desapercibido para los distribuidores y comerciantes de todo el país. Miguel Fabre, un comerciante de neumáticos con más de 35 años de trayectoria en Mar del Plata, contó cómo repercutió la noticia en la ciudad: “Fue toda una sorpresa. Realmente nosotros no sabíamos nada del cierre, porque justo estaba la parada de planta que se hace todos los años. Nos encontramos con la sorpresa de que no reabrieron, de que cerraron”.

En cuanto al impacto inmediato que el cierre de Fate puede tener en su negocio Fabre Neumáticos, Miguel se mostró cauteloso: “En este momento no te lo puedo decir, porque recién es una cosa muy reciente”, pero se trata de una marca con "una reputación consolidada en el país, con productos que se exportan y que el mercado local valoraba especialmente, sobre todo en lo que es cubiertas para camión, auto, camioneta y tractor".

Lo que sí generó preocupación fue la suspensión en la producción, que dejó pedidos vigentes y garantías sin respuestas. En esa línea Fabre explicó que tenía pedidos aprobados y cargados en el sistema que aún no llegaron: “Está aprobado por la parte crediticia, pero las cubiertas no vienen”. El comerciante explicó que la semana pasada recibieron un envío de unas 200 cubiertas, pero que otro pedido quedó sin despachar por la falta de espacio en el camión y que ahora todo es incertidumbre alrededor de ello.

El comerciante también destacó la preocupación sobre la cobertura futura: “No sabemos si la fábrica va a seguir atendiendo las cubiertas que están en stock en los distribuidores”. Además explicó que esta situación afecta sobre todo a productos de alta gama, que ofrecían cinco años de garantía por fallas de fabricación y seis meses por rotura: “Si se te rompía un neumático en los primeros seis meses, Fate te daba uno nuevo”.

La situación del mercado local y la presión de las marcas chinas

Además del cierre de Fate, la industria enfrenta el fuerte ingreso de las marcas chinas. Según los comerciantes del sector, hay más de 130 marcas de este tipo en el país, lo que no solo genera competencia con productos nacionales, sino también entre las propias cubiertas importadas.

Fabre explicó que este escenario provoca ciertas limitaciones: “Venden las medidas más usuales, pero las de autos de alta gama no las pueden vender porque la gente es reacia al producto chino. Quien tiene uno de alta gama va a buscar una cubierta de calidad. No quiere arriesgar”.

Hasta antes del cierre, una cubierta Fate para un auto convencional rondaba los $95.000, mientras que las medidas de alta gama podían llegar a los $150.000. En el segmento de camiones, donde un equipo completo requiere 18 neumáticos, la marca también tenía una participación significativa.

"Un camión con acoplado lleva en promedio 18 ruedas. Hoy una cubierta de origen chino debe andar en $470.000 más o menos. Después tenés una nacional como Fate, a $550.000 ponele. Una Bridgestone debe valer aproximadamente $600.000 y una Michelin alrededor de $700.000, esos son más o menos los precios", enumeró Luciano, un transportista con amplia trayectoria en el rubro: "Un juego de cubiertas para un camión con acoplado ronda fácil los 10 millones de pesos".

Aunque al principio muchos transportistas optaron por alternativas chinas, Fabre señaló que con el tiempo aparecieron problemas: “Fate participaba bastante en el mercado del neumático de camión, pero cuando empezó todo esto se tiraron un poquito a la China. Ahora ha cambiado un poco porque han aparecido algunos problemas de la cubierta china en condiciones de alto rendimiento".