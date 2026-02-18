La emblemática empresa fabricante de neumáticos Fate confirmó el cierre definitivo de su planta ubicada en Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires y la noticia generó una fuerte reacción entre los trabajadores, quienes ingresaron por la fuerza a la fábrica para manifestar su rechazo y reclamar por sus empleos.

Uno de los despedidos, Sebastián Tesoro, relató que la policía bonaerense reprimió con balas de goma a los empleados que intentaban entrar al predio para defender sus puestos de trabajo. "Hubo una represión hace dos horas por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con balas de goma. Reprimieron porque estábamos en una situación de mucha preocupación y algunos de los trabajadores entramos a la planta; estamos adentro para pelear por nuestros puestos de trabajo", detalló.

Según Tesoro, los empleados se enteraron de la decisión a través de un cartel en la puerta de la fábrica a las 5 de la mañana, cuando llegaron para cumplir con sus tareas habituales. "Nos enteramos a las 5 de la mañana por un cartel en la puerta de la fábrica sobre el cese de la actividad productiva y el despido de todos los trabajadores. No nos llegó aviso, nada", denunció el trabajador despedido, quien lamentó la situación que afecta a unas 700 familias.

En horas de la mañana, la protesta se intensificó cuando integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) ingresaron al predio luego de escalar el alambrado. En el lugar, los manifestantes agitaban bombos y quemaban gomas como forma de protesta.

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, afirmó que los trabajadores presentes en la planta estaban ejerciendo un reclamo legítimo y criticó el cierre: "Los trabajadores que están en el predio son trabajadores de la fábrica. No encontramos que los compañeros estén haciendo nada fuera de derecho. Estamos con un reclamo". Además, comparó la gravedad de la medida: "Este cierre no es algo natural. Esto es como decir que no existe más un club como River o como Boca".

Sobre los motivos del cierre, Tesoro señaló que la empresa aplicó un plan de recortes que redujo la plantilla de 1.500 a 700 trabajadores en el último año y medio. Explicó que la producción diaria oscilaba entre 6.000 y 7.000 cubiertas y que el salario promedio rondaba el millón y medio de pesos. Además, atribuyó la decisión a la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Desde la compañía, en un comunicado, se indicó que "los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente", aunque valoraron la tradición industrial de Fate, que durante más de ocho décadas se sostuvo en la inversión continua, el desarrollo tecnológico y la calidad.

Fate destacó que es una empresa de capitales nacionales que generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo argentino, resaltando así su peso histórico en la industria nacional.