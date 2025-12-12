Por la crisis económica, Marechiare cerró definitivamente y despidió a 50 trabajadores

Finalmente la tradicional fábrica de conservas marplatense Marechiare cerró sus puertas, después de 25 años de historia. Por la crisis económica devenida en caída de ventas, aumento de costos y competencia con productos importados, la empresa decidió cerrar, despidiendo a 50 trabajadoras y trabajadores. El Puerto perdió un referente industrial y la crisis en la economía productiva sumó un nuevo ejemplo en la región.

La conservera Marechiare funcionaba como filial del Grupo Veraz y llegó a formar parte de un acuerdo de venta con la multinacional española Nueva Pescanova. Este trato de adquisición, que finalmente no prosperó, excluyó expresamente el activo de la fábrica de conservas, dejando a la Planta fuera de la operación internacional. En el contexto general de la industria también quedó en evidencia la falta de interés de inversionistas extranjeros en el rubro.

El cierre de Marechiare

El cierre de la histórica fábrica de conservas se extendió en los últimos dos meses, pero el desenlace oficial ocurrió cuando suspendieron la producción en la planta, lo que causó el despido de todos los empleados. “No nos queda alternativa”, dijo el director del grupo Marechiare Federico Angeleri en diálogo con un canal de Mar del Plata y agregó: “Entre la difícil situación que estamos atravesando y que no estamos en condiciones de competir contra todo el aluvión de importados, tomamos la decisión de dejar de producir”.

Tras el cierre de la producción, la empresa mantuvo actividad online para deshacerse del stock remanente de productos. En la web, el grupo Marechiare publicó un mensaje a la comunidad para blanquear la decisión y despedirse de su público. “Hace algunos meses nos vimos obligados a suspender la producción de nuestra planta", decía en el mensaje y agregaba: "Hoy, con los últimos productos ya en manos de nuestros clientes, llegó el momento de decir adiós”.

En el comunicado agradecieron el acompañamiento de los clientes a lo largo de tantos años y expresaron que la vocación industrial de la familia propietaria "sigue intacta", aunque ahora desde afuera del ámbito de la producción local.

Con el cierre de Marechiare, nuestra ciudad perdió un verdadero referente de la industria alimenticia abocada al procesamiento de pescado. Su final deja una huella por su historia en Mar del Plata, pero le suma también incertidumbre a las empresas que permanecen en actividad, bajo las mismas condiciones de presión.