Camping clandestino y estacionamiento sin habilitación en Parque Camet: detectaron irregularidades en el predio

A partir de denuncias realizadas por vecinos, el Municipio llevó adelante un operativo conjunto en Parque Camet, con el objetivo de recuperar el espacio público, garantizar condiciones de seguridad y prevenir situaciones de riesgo vinculadas a ocupaciones irregulares y actividades no permitidas.

El procedimiento fue coordinado por la Secretaría de Seguridad, a través del Cuerpo de Patrulla Municipal, con la participación de la Subsecretaría de Inspección General y personal policial de la Comisaría Decimoquinta.

Durante la intervención, constataron la presencia de numerosos vehículos, entre ellos casillas rodantes, que ocupaban de manera indebida el espacio público, y les comunicaron a sus propietarios que debían retirarse del lugar.

Asimismo, personal de Inspección General detectó el desarrollo de actividades prohibidas, como alquiler de fogatas, acampe y pernocte, llevadas adelante por distintos grupos de personas en un predio clandestino ubicado en inmediaciones del parque.

Tras las constataciones correspondientes, clausuraron el espacio y desalojaron a las personas presentes, al tiempo que también desarticularon un camping clandestino instalado a pocos metros del lugar.

En el mismo operativo verificaron el funcionamiento de una actividad comercial del rubro playa de estacionamiento sin la habilitación municipal correspondiente, donde registraron múltiples incumplimientos en materia de seguridad, como la falta de elementos contra incendios, disyuntor diferencial en el tablero eléctrico, topes de seguridad y sistema sonoro para el ingreso y egreso de vehículos.

Frente a estas irregularidades, el establecimiento quedó clausurado y los vehículos fueron desalojados. Uno de los rodados transportaba 51 latas de pintura de 10 litros cada una destinadas a la venta, sin contar con la habilitación correspondiente para su traslado, por lo que labraron las actuaciones de rigor y secuestraron la mercadería.