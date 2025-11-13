"Hay que esperar": cómo continúa la salud del hombre que intentó prenderse fuego en Parque Camet

El hombre que este jueves por la tarde intentó prenderse fuego dentro de su camioneta en la zona de Parque Camet, permanece internado en estado grave en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Fuentes cercanas le confirmaron a 0223 que el paciente, de unos 35 años, se encuentra en el área de Shock Room y bajo estricta observación. “Está grave. Hay que esperar a ver cómo evoluciona hoy”, indicaron.

El dramático episodio ocurrió este jueves en inmediaciones de Parque Camet, cuando el hombre intentó inmolarse dentro de su vehículo y fue rescatado por un policía, quien resultó herido de un disparo durante el forcejeo.

El efectivo fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad (HPC), donde quedó fuera de peligro tras ser atendido por una herida en el codo. La investigación continúa bajo la órbita de la comisaría decimoquinta y la fiscalía de turno.