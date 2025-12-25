Guardavidas en estado de alerta: cómo sigue la negociación en plena temporada

El Sindicato de Guardavidas de Mar del Plata se declaró en estado de alerta y movilización ante la falta de acuerdo salarial con el sector privado, a pocos días de que comience el período más fuerte de la temporada de verano y, por el momento, no hay avances en la negociación.

Néstor Nardone, secretario general del gremio explicó que las charlas con los empresarios están muy lejos de lo que reclama el sindicato y que, hasta el momento, no hubo nuevas propuestas. “Estamos en alerta y movilización porque estamos lejos, muy lejos de lo que estamos pidiendo. La oferta del sector empresario fue muy inferior”, sostuvo en Extra (102.1).

Una diferencia de casi 20 puntos

Según detalló el dirigente sindical, la brecha entre lo que reclaman los guardavidas y lo que ofrecen los empresarios privados ronda entre 18 y 20 puntos, lo que dificulta cualquier avance en la negociación.

El principal reclamo apunta a la equiparación salarial entre los guardavidas que trabajan para concesionarios privados y aquellos que cumplen funciones en el ámbito municipal. “Pedimos equipararnos con compañeros que comparten tarimas y realizan el mismo trabajo”, explicó.

El rol del Municipio y el Ministerio de Trabajo

Nardone recordó que desde hace cinco años el servicio de guardavidas fue municipalizado, lo que modificó la relación laboral de más de 150 trabajadores. Si bien el pago se canaliza a través del Municipio, una parte de los fondos proviene de los empresarios.

“El salario se calcula con un módulo que es un promedio entre lo que cobra un guardavidas municipal y lo que marca el convenio colectivo del privado. Con esta diferencia salarial no solo se perjudica a los trabajadores, sino también al contribuyente, porque la diferencia la termina pagando el Municipio”, advirtió.

Con respecto a las posibles medidas de fuerza, el secretario general aclaró que las acciones serán progresivas y que el objetivo es evitar llegar a un paro. “Esperamos no tener que hacer una medida extrema como un paro o una huelga, porque se resentiría el servicio”, señaló.

Por el momento, no hay nuevas reuniones previstas, y la última negociación se realizó días atrás. “Si el sector empresario acerca una propuesta superadora, la vamos a bajar a la asamblea. Hoy no tengo comunicación con ellos”, afirmó.

El conflicto impacta directamente en alrededor de 60 trabajadores, entre guardavidas que dependen de concesionarios privados y personal que cumple funciones en piletas y piscinas ubicadas en balnearios, que ya superan las 35 en toda la costa marplatense.

Mientras tanto, el estado de alerta se mantiene y el desarrollo del conflicto genera preocupación de cara al inicio pleno de la temporada de verano.