Daniela Celis reveló que Thiago Medina le pidió volver a estar en pareja: qué respondió

Luego del trágico accidente sufrido por Thiago Medina el pasado viernes 10 de septiembre, Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, contó que vivió días muy difíciles mientras que lo acompañaba en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, y se encargaba del cuidado de las pequeñas.

A más de 23 días de internación en cuidados especiales y una importante mejoría en la salud del joven, quien finalmente salió de terapia intensiva, la influencer aceptó mantener un contacto con Cortá por Lozano (Telefe) para actualizar en qué punto se encuentra la recuperación de Thiago, cómo la pasó durante estos días y algunos detalles con tinte alegre sobre sus conversaciones desde que salió del coma.

En este sentido, confirmó que el papá de Laia y Aimé (2) volvió a la carga por ella apenas comenzó a poderse comunicar con el resto.

“Sí, me tiró onda. No sé si es por el efecto de la medicación o lo dice en serio”, confirmó entre risas Pestañela.

“Yo estoy esperando que vuelva a casa para ver como continúa todo, pero me dijo que quiere estar en casa la rehabilitación, que quiere volver, estar con las nenas. Ahora estamos preparando la habitación”, reveló sobre el futuro de Thiago.

Y agregó sobre donde continuara su rehabilitación: “Como él se sienta cómodo, lo que él quiera. No quiero que sienta la necesidad y la obligación de venir a casa por las bebas. Es mi familia, no deja de ser el papá de mis hijas. Yo quiero que tenga la mejor comodidad. Yo voy a estar tranquila si está en casa”.

La ex Gran Hermano reflexionó sobre la idea de volver a estar en pareja, y agradeció que ambos pudieran resolver sus problemas previo al accidente: “Cuando en un segundo pasa algo que lo vas a perder, lo querés todo de vuelta. Uno no sabe si son los sentimientos, la cabeza, que estás desencontrado. Me pasaron muchísimas cosas en estos 23 días. Pensé cosas que jamás imaginé que pensaría. Revaloricé...”.

Celis no descartó la idea de volver a tener una relación con el padre de sus hijas, pero que es algo que se verá a futuro: “Nos vamos a sentar a charlar cuando él salga. Después veremos si nos volveremos a enamorar, o no y seguimos siendo padres toda la vida. (...) Yo sé que él hubiera hecho lo mismo por mí, por más que estuviésemos separados”.