Al horno: engancharon a Paredes muy cerca de una ex participante de "Gran Hermano"

Leandro Paredes, mediocampista de Boca y campeón del mundo con la Selección Argentina, quedó envuelto en una polémica: ocurre que fue señalado como protagonista de un presunto affaire con Zoe Bogach, ex participante de "Gran Hermano 2023". La versión se disparó tras la confirmación de la ruptura entre la influencer y Manuel Ibero, también ex GH.

En ese contexto, la joven denunció que su ex pareja le fue infiel reiteradas veces. “La desilusión fue muy grande”, expresó la creadora de contenido. Sin embargo, el escándalo tomó otro rumbo cuando Ibero contraatacó con una acusación directa: a través de un video viralizado en redes, lanzó: “Paredes y Zoe estuvieron pelotudeando en un boliche y después no sé si se mensajearon o qué”. El ex concursante del reality también recordó que el volante está casado y expresó su decepción. “Yo lo re quería, pero cuando me enteré de esto me re calenté”, expresó sin filtros.

Además, Ibero agregó una frase que potenció el revuelo en redes: “Paredes le dijo a Rosina Beltrán que Zoe le encantaba y que era su debilidad”. La mención de Rosina, otra exparticipante, agregó un nuevo nombre a la trama mediática. El clip generó un aluvión de comentarios y el tema se instaló con fuerza en las plataformas.

El conflicto sumó más tensión debido al estado civil de Paredes, casado con Camila Galante, su pareja de toda la vida y madre de sus hijos. La noticia revive una polémica previa que lo involucró con Evangelina Anderson, ex esposa de Martín Demichelis. En aquel momento, la esposa del crack optó por la calma: “Él me dijo que no la conoce. Por ahora lo dejo pasar, a menos que se haga una bola más grande”.