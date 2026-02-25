Una mañana otoñal en febrero: ¿llueve en la tarde del miércoles?

Todavía estamos en la estación verano, si. Pero en la última semana de febrero parece que el otoño mandó un mensaje: está listo para llegar al país. En Mar del Plata. particularmente, las últimas dos jornadas estuvieron marcadas por el viento y un descenso de la temperatura que se profundizará este miércoles.

La máxima llegará a los 20 grados, aunque no parezca por la sensación térmica. Es que el factor del viento disminuirá cualquier impacto de calor porque tendrá ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora y soplará desde el sur.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

A todo esto, hay que sumarle la probabilidad de chaparrones que, según el Servicio Meteorológico Nacional, es del 40%. La noche será fresca y el cierre del miércoles encontrará sus horas finales con 17 grados.

No desesperen: febrero tendrá más días de playa

Tiempo cambiante, bien marplatense. Mientras el jueves continuará con el viento sur y condiciones similares a las de hoy, por la noche tendrá un viraje fundamental. El viento pasará del sur (madrugada), al suroeste (tarde), luego al este y despedirá el día soplando desde el noreste por la noche. Ese panorama despejará el cielo para un viernes que tendrá 27 grados de máxima.

En el fin de semana, ambas jornadas continuarán con condiciones similares: el sábado con 27° y el domingo a pleno sol, con 28 grados de máxima.