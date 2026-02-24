Viento del sur y chaparrones en Mar del Plata: el pronóstico de un miércoles para quedarse en casa

Después de un jornada atravesada por el alerta amarillo por fuertes vientos de hasta 80 kilómetros por hora (km/h) y una advertencia por una importante crecida de la marea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica chaparrones durante la noche y gran parte del miércoles.

Según informa el organismo, el martes se despedirá con precipitaciones y ráfagas que oscilarán entre los 51 y 59 km/h del sector sur, y esa imagen se repetirá el miércoles, cuando la máxima alcanzará los 21° y la mínima será de 17°.

Es que desde la madrugada y hasta la tarde prevén chaparrones, aunque con mayor intensidad en las horas iniciales, y a partir de la mañana un aumento en la velocidad del viento -de hasta 50 km/h-, también del sur como en los días pasados.

Las condiciones meteorológicas se normalizarán por la noche, momento en que no se esperan lluvias ni vientos a alta velocidad. Por su lado, el jueves se presenta fresco, con 21°, pero sin precipitaciones y con momentos de sol.