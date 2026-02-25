No aparece desde el 14 de enero y sus familiares y amigos piden ayuda para localizarla.

Crece la preocupación por la ausencia de Johana Elisabeth Sacayán, quien permanece desaparecida desde el 14 de enero tras viajar desde Gregorio de Laferrere con destino a Mar del Plata. Su familia, amigos y allegados están profundamente preocupados y han iniciado una intensa búsqueda para dar con su paradero.

Johana tiene 48 años, tez trigueña y contextura mediana. Su cabello es corto y negro, sus ojos marrones, y se destaca una cicatriz en forma de “L” en su tobillo, un detalle particular que podría ayudar en su identificación.

El día de su desaparición, Johana abordó un micro de la empresa Rutatlántica en la Plaza Santa Rita, en el oeste bonaerense, con la intención de regresar a los diez días. Sin embargo, desde entonces no se tuvo más noticias de ella.

Al momento de partir, vestía una musculosa blanca y un short negro o gris tipo calza, además llevaba una mochila rosa. La familia ha solicitado a través de redes sociales que cualquier persona que la haya visto, especialmente en Mar del Plata o localidades cercanas, se comunique de inmediato.

“Les pedimos que por favor, si la ven, se comuniquen. No sabemos si está bien o si no puede volver, también si necesita algo”, expresó la familia en un mensaje público. Además, insistieron: “Solicitamos especialmente que cualquier persona que la haya visto en Mar del Plata o en otras localidades de la zona, en días posteriores al 14 de enero, se comunique con la familia. Si alguien la vio recientemente, aunque haya sido de manera circunstancial, esa información puede resultar clave”.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al teléfono 11-4142-0780 (Braian) o acercarse a cualquier dependencia policial, ya que la denuncia por averiguación de paradero ya fue formalmente presentada ante las autoridades.