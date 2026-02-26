Marty Supreme: la mejor película deportiva de los últimos años

La casa de apuestas 1xBet Argentina presenta la tan esperada película Marty Supreme, estrenada en Estados Unidos a fines de 2025.

La película está dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet, uno de los actores más interesantes de la nueva generación. El reparto se completa con la presencia de la reconocida Gwyneth Paltrow.

¿En quién se basa el personaje principal?

Timothée Chalamet interpreta a Marty Mauser, un personaje ficticio inspirado en Marty Reisman. Nacido en Nueva York, Reisman fue un apasionado impulsor del tenis de mesa en Estados Unidos. En la década de 1950, este deporte era visto por muchos estadounidenses más como un pasatiempo que como una disciplina competitiva profesional, algo que uno de los personajes de la película reconoce abiertamente.

Marty Reisman fue una personalidad extraordinaria y multifacética: un deportista destacado, un promotor incansable del tenis de mesa, un estafador, un showman, e incluso escritor. Fue tres veces campeón de Estados Unidos y ganó seis medallas de bronce en campeonatos mundiales en distintas disciplinas. Sin embargo, su éxito deportivo no le otorgó gran fama debido a lo poco popular que era el tenis de mesa en su país.

Reisman no era Michael Jordan ni Wayne Gretzky, es decir, alguien a quien se le haría una película biográfica tradicional. Por eso, el director Josh Safdie seleccionó momentos clave de su vida y los enriqueció de forma deliberada con elementos ficticios. El resultado fue un éxito rotundo: la película recaudó más de 110 millones de dólares en todo el mundo durante su primer mes en cartelera, casi el doble del presupuesto invertido en producción y promoción.

¿De qué trata la película?

La historia gira en torno a Marty Mauser, quien trabaja como vendedor en la zapatería de su tío y es un jugador apasionado del tenis de mesa. Ambicioso y convencido de que está para mucho más que vender zapatos, su gran sueño es ganar el Abierto de Inglaterra y derrotar al campeón vigente, Bela Kletzki.

Además de la trama deportiva, la película entrelaza dos historias de amor, ambas con mujeres casadas. Por un lado, Mauser mantiene una relación con Rachel Mizler, amiga de la infancia y de su misma edad. Por otro, seduce a la exestrella de cine Kay Stone, quien es lo suficientemente mayor como para ser su madre, en el hotel Ritz de Londres. Cada mujer le brinda algo especial: Mizler tiene un hijo con él, mientras que Stone le presenta a su marido, Milton Rockwell, un influyente empresario que fabrica biromes.

En Londres, Marty vence a Kletzki en semifinales, pero cae en la final ante Koto Endo, un jugador japonés sordo famoso por competir con una paleta poco convencional. Rockwell invita a Mauser a Tokio para un partido de exhibición contra Endo, con la expectativa de que el estadounidense pierda a propósito. El objetivo del empresario es entretener al público local y posicionar mejor su producto en el prometedor mercado asiático.

Altamente competitivo, Marty se niega en un primer momento, pero luego acepta presionado por las circunstancias. Necesita llegar al Campeonato Mundial en Japón a cualquier precio. Entre una decisión y la otra, ocurre de todo: persecuciones, explosiones, incendios, tiroteos, peleas, estafas, robos, sexo y sangre. Todo está pensado para mantener al espectador pegado a la pantalla.

El partido de exhibición patrocinado por Rockwell finalmente se lleva a cabo y, como era de esperar, Mauser pierde. Sin embargo, eso no le alcanza al magnate, que busca castigarlo por su negativa inicial obligándolo a besar a un cerdo en el escenario. En ese momento, el orgullo de Marty se impone. Confiesa públicamente que el partido estuvo arreglado y le propone a Endo una revancha limpia. El japonés acepta. El duelo decisivo está cargado de dramatismo y termina con la victoria del estadounidense.

Marty Supreme ya recibió numerosos premios y varias nominaciones a los Oscar 2026.

---

