Suplentes ambiciosos: ¿quiénes podrían ganarse un lugar en la selección argentina para el Mundial?

La empresa global de apuestas 1xBet analiza qué cambios podrían darse en la formación de la selección argentina con respecto al equipo campeón del mundo en 2022.

Extremo derecho: ¿Giuliano Simeone o Franco Mastantuono?

Esta posición no se convirtió en un problema tras la partida del legendario Ángel Di María de la Albiceleste. Los dos representantes de clubes madrileños están listos para destrozar la banda izquierda de cualquier rival.

El estilo de juego de Giuliano Simeone es completamente distinto al de Di María. El extremo del Atlético se caracteriza por su alta resistencia, movilidad y disciplina; cualidades que le sirven al hijo del Cholo en su trabajo defensivo.

Por otro lado, las actuaciones de Franco Mastantuono nos recuerdan aquello a lo que nos tenía acostumbrados Fideo. Además, el ex River Plate llegó al Real Madrid incluso a una edad más temprana que su gran antecesor. Sin embargo, Simeone, de 23 años, tiene la ventaja de la experiencia y del estatus de titular habitual en su club, algo de lo que Mastantuono, de 18, todavía no puede presumir.

¿Nico Paz será el nuevo número 10 titular?

Es evidente que el estado físico de Messi ya no está en su mejor momento, y Leo no podrá disputar partidos completos todo el tiempo. Lionel Scaloni también maneja esquemas sin un enganche puro. A día de hoy, Nico Paz aparece como el candidato más firme para suceder a Messi. La estrella de 21 años brilla con fuerza en el Como, y podría convertirse en compañero de Mastantuono en un futuro cercano, ya que el Real Madrid seguramente evalúa recuperar al jugador surgido de su cantera. Paz ya hizo su primera contribución para un gol con la selección argentina: dio una asistencia en el partido de eliminatorias contra Bolivia.

Valentín Barco está listo para jugar donde le pidan

En Qatar 2022, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico se alternaron en el lateral izquierdo, pero ahora suman 67 años entre ambos: 34 y 33, respectivamente. Valentín Barco se destacó esta temporada en el mediocampo central del Estrasburgo, donde lleva 1 gol y 8 asistencias en todas las competiciones. Sin embargo, es poco probable que el juvenil de 21 años haya olvidado su experiencia como lateral izquierdo, en especial teniendo en cuenta que jugó en esa posición en su único partido con la selección.

Joaquín Panichelli: una opción para los centros

Julián Álvarez comenzó el Mundial 2022 como suplente, pero le fue ganando la titularidad a Lautaro Martínez con el correr de los partidos. Ahora Panichelli, que suma 13 goles con el Estrasburgo en todas las competiciones de esta temporada, está listo para aprovechar la oportunidad. El jugador de 23 años puede aportar variantes al ataque argentino. La selección carece de atacantes de primer nivel con el perfil de Joaquín: hablamos de su potencia física y de sus 190 centímetros de altura.

