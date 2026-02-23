Modifican la fecha de movilización por el 8M: cuándo se marchará en Mar del Plata

La Multisectorial de la mujer rechazó los dichos del ministro Cúneo Libarona sobre la eliminación de la figura de femicidio.

La Multisectorial de la Mujer en Mar del Plata anunció que el próximo lunes 9 de marzo se realizará una jornada de visibilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora a partir de las 17.30 en avenida Luro y Mitre.

La movilización se llevará a cabo en rechazo a los dichos del ministro de Justicia Cúneo Libarona -en consonancia con los expresado por el presidente Javier Milei- de que "el femicidio es inconstitucional por estar solo centrado en la mujer" y que "debería ser reemplazado por una redacción más amplia que contemple todas las hipótesis bajo el concepto de hombricidio y femicidio".

Desde la entidad señalaron, a través de un comunicado, que "la derogación del femicidio permitiría la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, lo que implicaría la reducción de penas e incluso la libertad de condenados desde 2012".

La figura de femicidio fue incorporada mediante la Ley 26.791, que no solo establece la pena de prisión perpetua para el hombre que mata a una mujer mediando violencia de género, sino que también incorporó agravantes del homicidio cuando se mantiene o se ha mantenido una relación de pareja o cuando el asesinato se comete por placer, codicia, odio racial, religioso, de género, orientación sexual o identidad de género.

En este marco, indicaron que "la lucha por incorporar la figura de femicidio al Código Penal estuvo vinculada a la necesidad de castigar la violencia de género, que en lo que va de 2026 se ha cobrado la vida de una mujer cada 30 horas, únicamente por el hecho de ser mujer".

Por otro lado, destacaron que a pesar de ser miembros activos de la sociedad, "estamos destinadas mayoritariamente a las tareas domésticas y de cuidado. Sufrimos la brecha salarial, cobrando menos que los varones por realizar el mismo trabajo, y padecemos múltiples tipos de violencia por el solo hecho de ser mujeres: psicológica, física, sexual, económica, simbólica y política".

En consecuencia, este 9 de marzo marcharán bajo el lema "contra el saqueo y la reforma laboral esclavista. Si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras y nosotres".