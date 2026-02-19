Las mejores fotos de la marcha contra la reforma laboral en Mar del Plata

Una impresionante cantidad de gente se pronunció en rechazo a la reforma laboral en Mar del Plata.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) encabezaron la protesta.

Las diferentes organizaciones gremiales y sociales culminaron la movilización en el Monumento al General San Martín.

Los manifestantes aseguran que la marcha fue más convocante que la del miércoles pasado, cuando el proyecto avanzó en el Senado.

"No a la reforma laboral", fue el lema de la movilización.

Banderas de diferentes gremios y carteles en contra de la reforma laboral coparon la ciudad.

Mar del Plata se paralizó por el paro general y a las 16:30 se reactivó con la masiva manifestación.

Casineros también dijeron presente en la convocante movilización.

La marcha inició en la Plaza Rocha y recorrió la avenida Luro hasta llegar al icónico monumento central.

Mar del Plata repudió la reforma laboral y las calles se expresaron.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Sindicato de Luz y Fuerza musicalizaron la medida de fuerza en repudio de la iniciativa del Gobierno.

La manifestación se llevó a cabo durante toda la tarde y la votación será alrededor de la 1 de este viernes.