Regresa el ansiado calor a Mar del Plata y se queda unos días: pronóstico alentador para este fin de semana

Después de jornadas frescas y ventosas, cuando parecía que el verano llegaba a su fin, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una seguidilla de días calurosos en Mar del Plata para despedir febrero a lo grande.

En principio, el organismo pronostica una noche como la pasada, con 16°, viento que oscilará entre los 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) del sector noreste y cielo algo nublado, y un viernes con condiciones más que favorables.

Fin de semana con asistencia perfecta en las playas de Mar del Plata.

Es que se espera que el termómetro ascienda hasta los 27° de máxima, con mínima de 12° por la madrugada, y que el viento corra sin demasiada intensidad del norte por la mañana y desde el noreste a partir de la tarde y la noche. Además, el cielo estará algo nublado y la noche será ideal para pasear, ya que el mercurio bajará únicamente hasta los 25°.

Y más allá de algunos chaparrones previstos para la madrugada del sábado, otra vez la máxima alcanzará los 27°, aunque las ráfagas del noroeste y oeste serán un fastidio al menos hasta la tarde-noche.

En la continuidad, el SMN proyecta días calurosos, con un domingo en que la temperatura ascenderá hasta los 28° y un inicio de semana con unos sofocantes 30°.