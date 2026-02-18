La playa al sur de Mar del Plata repleta de tranquilidad e imponentes barrancas naturales

Chapadmalal se consolidó como un destino de referencia para el turismo nacional gracias a su equilibrio perfecto entre naturaleza agreste y tranquilidad familiar. Ubicada a solo 25 kilómetros de Mar del Plata, esta localidad atrae a visitantes de alto nivel adquisitivo que buscan escapar del bullicio urbano. Sus paisajes se caracterizan por imponentes acantilados, extensos médanos y un entorno rural que permite disfrutar de estancias exclusivas y barrios privados ecológicos.

La gran virtud de sus playas reside en la calidad de su oleaje, convirtiendo a paradores como Luna Roja en la meca indiscutida para los surfistas argentinos. La geografía del lugar, con salientes de piedra que se internan en el mar, potencia las olas y ofrece un escenario ideal tanto para el surf como para el bodyboard. Además de los deportes acuáticos, el entorno verde invita a realizar actividades como running, trekking y cabalgatas entre los árboles.

Allí se encuentra el Complejo Hotelero del Estado.

Las principales atracciones de Chapadmalal

La propuesta gastronómica es sumamente variada y accesible para diversos presupuestos, con opciones que van desde restaurantes gourmet hasta cervecerías artesanales y tradicionales casas de té. El paraje también destaca por su integración social, ya que conviven hoteles de turismo estatal con exclusivos clubes de campo como el emblemático Marayuí. Esta diversidad permite que la localidad mantenga una identidad propia, donde la sofisticación se mezcla naturalmente con la sencillez del campo bonaerense.

Para los aficionados a la pesca, este balneario ofrece una riqueza ictícola envidiable durante toda la temporada estival, con ejemplares de corvina, pescadilla y cazón. El pejerrey es el protagonista absoluto durante todo el año, atrayendo a pescadores que encuentran en las costas de El Marquesado y San Eduardo el sitio ideal. Con su cercanía estratégica a Miramar, este destino reafirma su posición como una joya costera que prioriza el contacto directo con la naturaleza virgen.