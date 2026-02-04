Tremendo hallazgo: encontraron a un hombre ahogado y en avanzado estado de descomposición

El macabro hallazgo ocurrió este martes a la tarde, alrededor de las 18, cuando la Policía tomó conocimiento de la presencia de una persona muerta.

Lo encontraron entre el canal de Virgen de Fátima y río Quinto, en el barrio Alejandro Carbo de Córdoba. Según informó ElDoce, el cuerpo fue localizado sumergido parcialmente en el agua. Se trata de un sector complejo para acceder o ver, debido a que atraviesa varias calles que lo rodean.

Debido al estado de descomposición tan avanzado del cuerpo, no se pudo realizar una identificación inmediata en el lugar. Por esta razón, la Justicia de Córdoba inició una investigación técnica para esclarecer la identidad de la persona y determinar las circunstancias de su muerte.

Además, el medio Vía País informó que el gabinete de la Policía Científica se encuentra trabajando en el lugar, recolectando pruebas en los márgenes del canal. Mientras tanto, analizan el flujo del agua para determinar si el cuerpo pudo haber sido arrastrado por la corriente.