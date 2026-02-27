Cardoso defendió el Presupuesto 2026 y destacó su “previsibilidad, equilibrio y sostenibilidad”

El concejal Marcelo Cardoso, del bloque Vamos Juntos, respaldó este viernes en el Concejo Deliberante la aprobación del Presupuesto 2026 y aseguró que el proyecto “cumplió con todo el circuito administrativo y de control interno correspondiente”, además de contar con la información técnica necesaria para su tratamiento.

En el marco del debate, el edil -quien preside la Comisión de Hacienda- realizó una “reflexión institucional” previa al análisis puntual de las partidas. “Este proyecto no llegó a este recinto sin información y sin fundamentos”, subrayó, y remarcó que todas las preguntas y pedidos de informe formulados por los bloques opositores fueron respondidos por el Departamento Ejecutivo con documentación respaldatoria, cuadros técnicos y proyecciones económicas.

Según detalló, se remitieron precisiones sobre la estimación de recursos, los criterios económicos utilizados para elaborar las proyecciones -incluidas variables macroeconómicas de referencia-, la evolución histórica de los ingresos municipales, el impacto de las modificaciones tributarias propuestas y la planificación financiera de cada área. También se incluyeron datos sobre la ejecución presupuestaria en curso y las previsiones para el próximo ejercicio.

Cardoso indicó además que el expediente fue puesto en conocimiento de la Contaduría General del Municipio junto con el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto, los listados e informes complementarios y la Ordenanza Complementaria para el Ejercicio 2026. "Esto demuestra que el expediente cumplió el circuito administrativo y de control interno correspondiente", afirmó.

“Cuando tratamos el presupuesto municipal estamos debatiendo la herramienta central de gobierno”, sostuvo el concejal, y señaló que la discusión no es abstracta, sino que define cómo se administran los recursos que aportan los vecinos y cómo se proyecta el funcionamiento de la ciudad.

En ese sentido, reconoció la legitimidad de las distintas miradas políticas dentro del Concejo, pero enfatizó que el debate debe darse “sobre bases reales”. “La información está disponible, los fundamentos fueron explicitados y el análisis técnico fue realizado. Lo que corresponde ahora es asumir la responsabilidad política de decidir”, expresó.

Para el edil oficialista, el Presupuesto 2026 no es “solamente una planilla de números”, sino “la expresión concreta de un modelo de gestión y de una visión de ciudad”. En su exposición, enumeró tres principios que estructuran el proyecto: previsibilidad, equilibrio fiscal y sostenibilidad.

“Previsibilidad para proyectar con prudencia; equilibrio para no comprometer recursos que el municipio no tiene; y sostenibilidad para garantizar continuidad en los servicios y estabilidad en el tiempo”, definió.

Finalmente, Cardoso sostuvo que el proyecto fue analizado “con responsabilidad” y cuenta con los fundamentos técnicos necesarios. “A partir de aquí, la definición es política”, concluyó, al confirmar su acompañamiento y solicitar al cuerpo la aprobación de la ordenanza, que finalmente fue sancionada en la sesión de este viernes.