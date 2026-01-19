Pago con QR en espacios culturales: “El 70% del público paga con sistema digital”

El proyecto presentado por la oposicion sorprendió a los trabajadores y autoridades de la dirección de Cultura.

La presentación del proyecto de ordenanza de la oposición que propone que se habilite el pago digital para las entradas a museos, teatros y espacios culturales municipales con el objetivo de modernizar la experiencia de los visitantes y mejorar el registro de ingresos en instituciones de la ciudad sorprendió a los integrantes de la Dirección de Cultura y trabajadores del sector cultural de la ciudad ya que, desde hace dos años, se implementaron en los diferentes espacios métodos de pago digitales que aún están en modo de prueba.

“Cuando vimos que presentaron el proyecto, nos comunicamos inmediatamente con la autora para explicarle el trabajo que estamos haciendo hace un tiempo”, dijo en diálogo con Extra (102.1) y continuó detallando que “en el museo Scaglia se puede abonar con tarjeta de débito y Villa Mitre cuenta con plataformas digitales mientras que, para las obras que se presentan en el teatro Colón se hicieron gestiones con diferentes bancos para que marplatenses y turistas puedan abonar con tarjeta de crédito.

Respecto a la utilización de billeteras virtuales, Taverna explicó que una de las más populares entre los argentinos retiene parte del pago a modo de comisión y, por tal motivo desde el Municipio optaron por no implementarla ya que uno de los principales ingresos que tiene la dirección de Cultura se da por el corte de tickets.

"Es algo que ya aplicamos", explicó el funcionario.

“También marplatenses y turistas tienen la opción de adquirir las entradas mediante la plataforma Articket y vemos que el 70% de los marplatenses paga con sistema digital”, dijo. “Lo que buscamos siempre es lo mejor para los marplatenses y creemos que cualquier instancia que le facilite la vida a los marplatenses y a quienes visitan mar del plata es bienvenida y la acompañamos”, cerró.

La iniciativa presentada por la edil de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, subraya que la iniciativa no solo facilita la experiencia de turistas y vecinos, sino que también mejora la transparencia en el manejo de recursos y adapta estos centros culturales a “las nuevas realidades surgidas”.

Según el proyecto, la recaudación de entradas en estos espacios figura en el presupuesto del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), y hasta ahora se gestionó únicamente en efectivo, lo que dificulta el seguimiento y la trazabilidad de los ingresos. La propuesta establece que el ente quede facultado para suscribir convenios o contratar sistemas que permitan la venta digital dentro de un plazo de 180 días desde la sanción de la ordenanza.