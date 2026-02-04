"Salí del auto o te pego un tiro": el video de los motochorros robándole la camioneta a una mujer

El momento en el que atacan a la víctima. Captura del video.

Si bien (lamentablemente) es una noticia repetida y que sucede en diferentes barrios, la tristeza de una familia y el mal momento siempre genera un dolor incomparable. Además, en este caso se dio particularmente en una zona y un horario donde los veraneantes regresaban a sus casas de la playa, en plena temporada.

"Le robaron a mi mamá luego de llevar a la amiga de mi hermana a su casa, en la zona de Punta Mogotes. Fue en Vernet y Nápoles alrededor de las 7/8 pm", declaró Micaela en diálogo con 0223. En el video se ve cómo un momento de distracción termina siendo letal.

"Mi mamá estaba esperando que la chica entre y respondiendo un mensaje de WhatsApp. Ahí llegaron dos motos con dos personas cada una y le abren la puerta sacándole el celular", amplió Micaela. No obstante, lo más grave sucedió en el intercambio verbal, cuando la damnificada se resistió.

En el forcejeo, la mujer tuvo un breve y temeroso diálogo con uno de los ladrones. "Salí del auto o te pego un tiro", le dijo el delincuente. Tras correrla de escena, le robaron la Sandero Stepway y escaparon.

Lo más grave del caso y la preocupación, que hace la búsqueda para recuperar el vehículo todavía más urgente, es que la camioneta está adaptada para la hermana de Micaela que padece una discapacidad.