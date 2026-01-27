Otra vez los "tirapiedras" de la Ruta 226: el segundo caso de ataque a un vehículo en la misma noche

Un conductor que circulaba por la Ruta 226 en sentido Sierra de los Padres hacia Mar del Plata, vivió momentos de tensión después de que atacaran su vehículo con un piedrazo, a unos 500 metros de la rotonda del Hipódromo. Es el segundo caso registrado en la misma noche.

El piedrazo se lo tiraron a la altura de la garita que está en la banquina en esa zona de la ruta, reconocible por tener dos paredes en forma de “L”. Según el relato de la víctima, al pasar manejando por allí salieron tres jóvenes que estaban escondidos detrás de la estructura y, sin mediar palabra alguna, arrojaron el pedazo de roca contra la camioneta.

El conductor alcanzó a cubrirse el rostro con un brazo mientras con el otro sostenía con fuerza el volante para evitar perder el control del vehículo. Segundos después escuchó una fuerte explosión, ya que una de las piedras impactó contra el parabrisas, lo estalló y lo cubrió de pequeños pedazos de vidrio.

Pese al susto y a la dificultad para ver, el conductor logró seguir camino y fue directamente a la Comisaría del barrio Jorge Newbery para radicar la denuncia. En la dependencia policial, según el testimonio de la víctima, no se la tomaron porque "el hecho correspondía a otra jurisdicción". Por la indiferencia recibida, el hombre se resignó y el hecho quedó sin ser denunciado.