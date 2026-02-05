Alerta por incendios forestales: el riesgo es "muy alto"

El riesgo por incendios forestales es muy alto. Foto de archivo 0223.

En medio de una semana con jornadas de altas temperaturas, desde el área de Defensa Civil del Municipio emitieron un alerta por riesgo "muy alto" de incendios forestales.

El mismo se extenderá desde este jueves hasta el domingo inclusive y por eso, desde el Gobierno local brindaron una serie de recomendaciones:

-No quemes pastizales, restos de poda o residuos

-No tires colillas de cigarrillos

-No arrojes basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos

-Encendé fogatas en áreas permitidas y nunca te olvides de apagarlas

-Extremá los cuidados, ante cualquier eventualidad llamá al 100 Bomberos, 103 Defensa Civil y 911 Policía.

¿Qué es el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI)?

Los índices de peligro de incendio ayudan a evaluar la facilidad de ignición, la velocidad de propagación, la dificultad de control, y el impacto del fuego, en función de los factores fijos y variables que lo afectan (vegetación, topografía, meteorología).

Este riesgo se expresa mediante diferentes Clases de Peligro, que asocian un segmento de la escala de peligro a un determinado comportamiento del fuego.

El rango del índice está dividido en 5 clases que indican el grado de peligro de propagación si ocurriera un incendio: bajo - moderado - alto - muy alto - extremo.