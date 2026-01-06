Ayudó a combatir los incendios en Chubut y escapaba del fuego junto a su perro: murió accidentado en la ruta

Un fatal choque en la Ruta 40 consternó por completo a la provincia de Chubut, en medio de los incendios forestales de la localidad de El Hoyo que mantienen en vilo a toda la comunidad. Es que una de las víctimas del accidente es un hombre que se había ofrecido como voluntario para ayudar a combatir el fuego y después de la tarea, había decidido autoevacuarse junto a su perro.

El hombre fue identificado como Adolfo Mariscurrena y trabajaba en un camping de Puerto Patriada. Después de ayudar a combatir los incendios decidió irse hacia El Bolsón escapando del fuego, pero su auto impactó de frente contra otro vehículo.

El trágico accidente en la ruta 40

La ruta 40 hoy fue el escenario de un accidente fatal, que dejó un saldo de una persona fallecida y otras dos heridas. Cuando los investigadores lograron identificar a la víctima, se dieron cuenta de que se trataba de un hombre que venía de combatir los incendios en Puerto Patriada, en El Hoyo.

La víctima había estado toda la jornada del lunes ayudando a los brigadistas a controlar las llamas que afectan la zona. Luego decidió autoevacuarse y resguardarse en su ciudad de origen, El Bolsón. Había cargado la mayor cantidad de elementos que pudo en el interior de su auto y junto a su perro emprendieron viaje por la ruta.

Al llegar al kilómetro 1910 su vehículo chocó contra otro, en el que viajaba una pareja que iba a Trelew. Los testigos del accidente confirmaron que la mascota de Mariscurrena logró sobrevivir y revelaron un dato estremecedor: cuando los primeros auxilios llegaron, el perro estaba sentado junto al cuerpo sin vida de su dueño.